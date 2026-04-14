Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da 4 kişinin yaralandığı iki ayrı trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 19:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        M.K. idaresindeki 37 DD 147 plakalı minibüs, ilçe merkezi hastane kavşağında S.A.’nın kullandığı 37 ES 600 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, trafik lambası devrildi.

        Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan S.K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İkinci kazada ise A.M. yönetimindeki motosiklet, Harsat Mahallesi’nde bir minibüse arkadan çarptı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Dört kişinin yaralandığı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Ayasofya'da bayrak provokasyonu! Yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı!
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 14 Nisan 2026'nın haberleri
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        Sergen Yalçın'ın tek tercihi Ersin oldu!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        Küresel petrol arzında tarihteki en büyük düşüş
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Türkiye'den tek bir aile başvurdu
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Kıbrıs gazisi Kızıl'ın cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi
        Kıbrıs gazisi Kızıl'ın cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'daki 2 kaza kamerada: 4 yaralı
        Kastamonu'daki 2 kaza kamerada: 4 yaralı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kıbrıs gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı
        'Minik kanatlar'ın havlimanı heyecanı
        'Minik kanatlar'ın havlimanı heyecanı