Kastamonu'da 4 kişinin yaralandığı iki ayrı trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.



M.K. idaresindeki 37 DD 147 plakalı minibüs, ilçe merkezi hastane kavşağında S.A.’nın kullandığı 37 ES 600 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, trafik lambası devrildi.



Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan S.K. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



İkinci kazada ise A.M. yönetimindeki motosiklet, Harsat Mahallesi’nde bir minibüse arkadan çarptı.



Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Dört kişinin yaralandığı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

