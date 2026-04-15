Kastamonu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansında (KUZKA) yapılan toplantıda, il genelindeki yatırımlar görüşülerek koordinasyon gereken konular ele alındı. Dallı, kamu hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesi noktasında toplantının önem taşıdığını belirterek, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti. İl genelindeki çalışmalar hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda yatırımlar, yerel ve bölgesel kalkınma açısından değerlendirildi. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

