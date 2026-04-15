Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kastamonu Haberleri Yapay zeka ile hazırlanan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi" filmi üniversite öğrencileriyle buluştu

        Üniversite öğrencileri, Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zeka desteğiyle hazırlanan "7 kemerli bir zaman geçidi: Taşköprü" filmini izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 17:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçenin tarihi dokusunu modern anlatım teknikleriyle izleyiciye sunan kısa film, Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.


        Gösterim programında, Taşköprü’nün köklü geçmişi ile günümüz teknolojisinin bir araya getirilerek gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

        Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Lütfi Gültekin, ilçenin tarihini yeni nesil anlatım yöntemleriyle gençlere ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, bu tür kültürel çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

        Taşköprü Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gülsoy, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Tuğcu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

