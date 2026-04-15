Yapay zeka ile hazırlanan "7 Kemerli Bir Zaman Geçidi" filmi üniversite öğrencileriyle buluştu

Üniversite öğrencileri, Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zeka desteğiyle hazırlanan "7 kemerli bir zaman geçidi: Taşköprü" filmini izledi.



Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçenin tarihi dokusunu modern anlatım teknikleriyle izleyiciye sunan kısa film, Taşköprü Meslek Yüksekokulu öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.





Gösterim programında, Taşköprü’nün köklü geçmişi ile günümüz teknolojisinin bir araya getirilerek gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.



Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Lütfi Gültekin, ilçenin tarihini yeni nesil anlatım yöntemleriyle gençlere ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, bu tür kültürel çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.



Taşköprü Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Gülsoy, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Tuğcu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.







