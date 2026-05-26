Kastamonu'da vatandaşlar arife günü mezarlıkta çocuklara ikramda bulunuyor

Kastamonu'da vatandaşlar, arife günleri mezarlık ziyaretinde çocuklara ikramda bulunuyor.



Yürekveren köyünde Kurban ve Ramazan bayramları arife günleri ikindi namazının ardından vatandaşlar yanlarına aldıkları kek, çikolata, şeker, leblebi ile mezarlığa gidiyor.



"Ziyrat" adı verilen etkinlikte mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ikramlıklar öncelikle çocuklara, daha sonra diğer katılımcılara dağıtılıyor.



Köy muhtarı Mehmet Pehlivan, AA muhabirine, arife günleri köyle bağlantısı olan tüm vatandaşların mezarlıkta bir araya geldiğini söyledi.



Mezarlıkta hem dua edildiğini hem de program düzenlendiğini belirten Pehlivan, "Komşular gelirken bir şeyler getiriyor. Onları burada paylaştırıyoruz. Çocuklara sevinç oluyor. Yaklaşık 250 yıldır var bu gelenek." dedi.



Köy sakinlerinden Mehmet Kibaroğlu ise köyde doğup büyüdüğünü, kent merkezinde ikamet ettiğini anlattı.



Çocukluk yaşlarından itibaren "Ziyrat" adı verilen programa katıldığını dile getiren Kibaroğlu, şunları kaydetti:



"Çocukluktan beri bu gelenek göreneğimiz devam ediyor. Şehirde, ilçede oturan herkes burada toplanır. İkindi namazını kıldıktan sonra mezarlıkta duamızı edip ölmüşlerimize rahmet okuyoruz. Misafirlerimizin getirdiği şekerdir, çikolatadır, onları paylaştırıyoruz. Milleti bir araya getiren bir etkinlik. Kendi çocuklarımızı da buraya getiriyoruz ki küçüklükten bu geleneği devam ettirsinler. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşasın. Çocuklar birbirini tanısın. Çünkü şehirde, uzak yerlerde ikamet edenler var. Bu vesileyle herkes toplanıyor ve birbirini tanıyor."



Çocuklardan Uğur Çırak ise Kurban ve Ramazan bayramlarında mezarlığa geldiklerine işaret ederek, "Mezarlıkta bize ikramlık veriliyor. Burada dua okunuyor, çocuklara atıştırmalık dağıtılıyor." diye konuştu.



Sefa Bideci ise yılda iki kez herkesin mezarlıkta toplandığına dikkati çekerek, "Burada 10-15 dakika da olsa herkes birbirleriyle kaynaşma fırsatı buluyor. Günlerdir, aylardır görmedikleri kişileri görme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.



