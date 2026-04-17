Habertürk
        Balıkesir'de hayatını kaybeden araştırma görevlisinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

        Balıkesir'de hayatını kaybeden araştırma görevlisinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanındaki mekanda yemek yerken seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 18:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        Balıkesir'de hayatını kaybeden araştırma görevlisinin cenazesi Kayseri'de toprağa verildi

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanındaki mekanda yemek yerken seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın cenazesi, memleketi Kayseri'de defnedildi.


        Kaçmaz'ın naaşı, yakınları tarafından merkez Melikgazi ilçesindeki Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

        Cenaze, burada kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


        Törene, Kaçmaz'ın ailesi ve yakınları ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç katıldı.

        - Olay

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete dün 2 motosikletli tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanındaki restoranda yemek yiyen Kaçmaz'a isabet etmişti.

        Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti

        Tekel bayisine silahlı saldırıda yan taraftaki iş yerinde yemek yiyen akade...
        Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
        Maganda kurşunuyla ölen araştırma görevlisi toprağa verildi
        Kayseri'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere 10 bin TL destek
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden emeklilere destek