Başkan Çolakbayrakdar, lise öğrencilerle buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'ndeki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim döneminde farklı okulları ziyaret edip gençlerle buluşan Çolakbayrakdar, Kafe Sinan'da hazırlanan özel "Kocaburger" ikramı eşliğinde öğrencilerle sohbet ederek, talep ve beklentilerini dinledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, gençlerle buluşmaların sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda bir vizyon projesi olduğunu ifade etti.



Eğitimden spora, teknolojiden kültüre kadar birçok alanda gençlere özel çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Rabbim sınavlarında başarılar nasip etsin. Ülkemizin her alanda yetişmiş insanlara ihtiyacı var. En önemlisi, vatanını seven insanlar yetişmesidir. Hayatınızın her dönemi güzellik, başarı ve mutlulukla dolu olsun. Kocasinan Belediyesi olarak gençlerimizin gelişimini destekleyecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir şehir, ancak güçlü ve donanımlı gençlerle mümkündür. Bugün gördüğüm bu enerji ve vizyon, yarınlarımız adına bize büyük umut veriyor. Bugünün gençleri yarının mimarları olacak."



Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Tanrıverdi ise desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

