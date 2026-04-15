        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 10:49
        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Van de Velde, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van de Velde ve Büyükkılıç başkanlık makamında bir araya geldi.

        Ziyarette, Kayseri'nin sanayi, ticaret ve turizm potansiyeli ile Avrupa Birliği perspektifindeki yeri ele alındı.

        Büyükkılıç, buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        Kayseri’nin köklü geçmişi ve üretim gücüyle öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Brüksel, Avrupa'nın önemli merkezlerinden birisi. Kayseri de sanayinin ve ticaretin merkezlerinden biridir. Kayseri Ticaret Odası'nın Çekya Büyükelçiliği ile birlikte gerçekleştirdiği organizasyonda şehrimizin tüm yönleriyle anlatıldığına inanıyorum. Şehrimizi, Avrupa standartlarının üzerine taşıma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. İyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz. Kayseri'mize hoş geldiniz."

        Van De Velde de görüşmelerde Kayseri'nin Avrupa Birliği ile olan yakın ilişkisini ve potansiyelini yerinde gözlemlediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

