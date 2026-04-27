Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Evlerinde mahsur kalan bazı apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi.



Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Öte yandan, polis ekipleri, yangınla ilgili 1 kişiyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

