        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evlerinde mahsur kalan bazı apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 1'i bebek 5 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Öte yandan, polis ekipleri, yangınla ilgili 1 kişiyi ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İstanbul'u terk ediyorlar
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları

        Çarşı Melikgazi kapılarını açtı
        "Yalçın Başkan Talas'ta muhteşem işler yaptı"
        Kocasinan'da çocuk şenliği düzenlenecek
        Kayseri'de 5 katlı binada yangın çıktı: 1'i bebek 5 kişi kurtarıldı
        Binanın bodrum katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri Atletikspor yeniden 2. Lig'de Başkan Adil Özhan: "2029'da Sultanlar...