Kocasinan'da çocuk şenliği düzenlenecek

Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde çocuk şenliği düzenlenecek.





Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şenlik, İlçe Kaymakamlığı, Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yarın saat 10.00’da Yakut Mahallesi’ndeki Kadir Has Fuar Parkı’nda yapılacak.





Hacivat ile Karagöz gösterisi, palyaço gösterileri, animasyon etkinlikleri ve çeşitli ikramlar yer alacağı şenlik, geleneksel çocuk oyunları finali ve ödül töreni ile sona erecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentin sosyal hayatını renklendirmeye devam ettiklerini belirtti.





"Çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın yüzü gülsün, mahalleler şenlensin ve sokaklar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolsun diye çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Belediye olarak yaptığımız bütün projeler ve çalışmalar geleceğimizin teminatı evlatlarımıza daha güzel bir Kocasinan bırakmak içindir. Daha güzel yarınlar için projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

