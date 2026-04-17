        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de motosikletliler 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in anı evini ziyaret etti

        Kayseri'de motosikletliler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan 23 yaşındaki komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babaevinde oluşturulan anı evini ziyaret etti.

        Giriş: 17.04.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Kayseri'de motosikletliler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olan 23 yaşındaki komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in babaevinde oluşturulan anı evini ziyaret etti.


        Alfa Kayseri Motosiklet Kulübü öncülüğündeki 30 motorcu, Şehitler Haftası dolayısıyla bir araya geldi.

        Motosikletliler, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki evine gitmek için konvoy oluşturdu.

        Yüzlerce objenin yer aldığı eve giden motosikletliler, şehit Yiğit'in fotoğrafları, çocukken oynadığı bebek, nişan yüzüğü, resmi üniforması, şehit olduğu sırada üstündeki kıyafetleri, darbecilerin bombardımanından kalan şarapnel parçaları ve yaptığı resimleri inceledi.

        Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit ise kızının hatıraları hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
