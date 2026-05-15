Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor'dan Abdulsamet Burak açıklaması:

        Kayserispor'dan Abdulsamet Burak açıklaması:

        Kayserispor Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği oyuncusu Abdulsamet Burak hakkında takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 20:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'dan Abdulsamet Burak açıklaması:

        Kayserispor Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği oyuncusu Abdulsamet Burak hakkında takipsizlik kararı verildiğini açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


        "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında futbolcumuz Abdulsamet Burak hakkında verilen karar neticesinde, herhangi bir suça veya disiplin ihlaline ilişkin unsur tespit edilmemiş, oyuncumuz hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Gelinen aşamada verilen bu karar, futbolcumuzun masumiyetini açık biçimde ortaya koymuştur. Kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını zedelemeye yönelik asılsız değerlendirme ve spekülatif yorumlardan kaçınılmasını önemle rica ediyor, süreci titizlikle yürüten yargı makamlarına teşekkür ediyoruz. Kayserispor olarak, Türk futbolunun fair-play ruhuna ve etik değerlere bağlılığımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        'Türkiye savaşların parçası olmadı'
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Manavgat Belediyesine yönelik 'rüşvet' davasında karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Galatasaray'dan şampiyonluk turu!
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yoğun bakıma alındı
        Yoğun bakıma alındı
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Öğrenci servisi devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi
        Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi
        Zecorner Kayserispor'dan bahis soruşturmasında takipsizlik açıklaması
        Zecorner Kayserispor'dan bahis soruşturmasında takipsizlik açıklaması
        Kayserispor'dan Abdulsamet Burak açıklaması: "Fair-Play ruhuna bağlılığımız...
        Kayserispor'dan Abdulsamet Burak açıklaması: "Fair-Play ruhuna bağlılığımız...
        Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi
        Kayseri'de 24 ton sahte gübre ele geçirildi
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
        Kayseri'de Yaşar Karayel Viyadüğü'nde çökme meydana geldi
        Kayseri'de Yaşar Karayel Viyadüğü'nde çökme meydana geldi