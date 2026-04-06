Milletvekili Çavuşoğlu, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği kentte, Büyükkılıç'la makamında bir araya geldi.



Çavuşoğlu, Kayseri'nin belediyecilik anlamında örnek olduğunu belirterek, "Belediyecilik anlamında sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek bir şehir. Her türlü hizmet bakımından, bir taraftan devletimiz, bir tarafta sizler yerelde gayret ediyorsunuz. Girişimci iş adamlarımız da gururumuz, memleketimize, ülkemize çok büyük katkılarınız var." ifadelerini kullandı.



Büyükkılıç da Çavuşoğlu'nu misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını aktardı.



Çavuşoğlu'nun bakanlığı döneminde Türkiye'nin gururu olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Dışişleri bakanlığınız döneminde ülkemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, temsil boyutunda hepimizin gururu oldunuz, yüz akımız oldunuz, gerek Avrupa’da gerekse dünyada. O açıdan biz sizleri seviyoruz." ifadelerini kullandı.



Ziyarette, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı da yer aldı.



















