        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de çiftçilere 660 ton tohum dağıtıldı

        Kayseri'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeyle 660 ton nohut, yeşil mercimek, kuru fasulye ve dörtlü karışım yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kongre Merkezi otoparkında düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, insanların doğdukları yerde yaşamalarını sağlamak için çiftçiye destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

        Tarım alanlarını aktifleştirmek için çiftçiye dönem dönem tohum dağıttıklarını ifade eden Büyükkılıç, "Sultan Sazlığı'mızda geçtiğimiz sene biraz kuraklık oldu. Buraya fazla su istemeyen tohumlar ekilmesi için destek olduk. Bıraksınlar mısır ekmeyi, silaj ekmeyi, pancar ekmeyi, daha az su isteyen ürünleri tercih edelim dedik, oradaki vatandaşları ikna ettik, bu tohumları dağıttık." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri'nin ekili alan büyüklüğünde ve bitkisel üretim miktarında ülkede 5'inci sırada yer aldığını belirtti.

        Bakanlık ve belediye tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere nohut, aspir, yeşil mercimek, kuru fasulye ve dörtlü yem karışımı tohumu dağıtılacağını ifade eden Saklav, "Yaklaşık 500 bin dekar nadasa bırakılmış alanı tarımsal üretime kazandırdık. Bakanlık olarak 300 ton, Büyükşehir Belediyesi olarak da 360 ton tohumu çiftçimize dağıtacağız." dedi.

        Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri'nin son yıllarda tarım ve hayvancılıkta da ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

        Törende, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Konuşmaların ardından çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Kayseri'de "Havacılık Paneli ve Resim...
        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan, Kayseri'de "Havacılık Paneli ve Resim...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık için savcı, ilk duruşmada ağırlaşt...
        Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık için savcı, ilk duruşmada ağırlaşt...
        Sokak ortasında eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşi...
        Sokak ortasında eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet talebi Eşi...
        Çiftçiye 300 ton tohum dağıtıldı
        Çiftçiye 300 ton tohum dağıtıldı
        Başkan Palancıoğlu: "Gülük Mahallesi'nde hummalı çalışmalar yapılıyor"
        Başkan Palancıoğlu: "Gülük Mahallesi'nde hummalı çalışmalar yapılıyor"
        Kayseri'de kitap fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verilecek
        Kayseri'de kitap fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verilecek