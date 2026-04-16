        Kayseri'de kitap fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 17-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 8. Kayseri Kitap Fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 17-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 8. Kayseri Kitap Fuarı için ücretsiz ulaşım desteği verileceğini belirtti.

        Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilecek 8. Kayseri Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları davet etti.

        Fuara erişimi kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti sağlanacağını ifade eden Büyükkılıç, özellikle ailelerin çocuklarıyla fuara daha rahat ulaşabilmesi için bu uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getirdi.


        Ulaşım desteği kapsamında, 691 numaralı otobüs hattı fuar süresince ücretsiz hizmet verecek.

        Seferler Cumhuriyet Meydanı Orduevi durağından saat 09.00 itibarıyla başlayacak ve yarım saat aralıklarla fuar alanına ulaşım sağlanacak. Fuar alanından dönüş seferleri ise saat 09.15’te başlayarak yine yarım saatlik periyotlarla gerçekleşecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
