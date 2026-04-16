        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kocasinan ilçesine 12 derslik ortaokul inşa edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımı devam eden Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulu'nun yanına 12 derslikli ortaokul inşa edilecek.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede eğitime büyük yatırımlar yapıldığını belirtti.

        Hayata geçirdikleri yatırımlarının üzerine sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarımızla değişirken, yaptığımız hizmetlerle de daha prestijli hale geliyor. Bu kapsamda burada yapımı devam eden Afife-H. Mehmet Tanç İlkokulu'muzun hemen yanına 12 derslikli Fatma Tanç Demircioğlu ve Rıfat Demircioğlu adında bir ortaokul daha yapacağız. 1856 metrekare inşaat alanına yapılacak olan okul, zemin ve bir kattan oluşacak.Okul içerisinde kantin, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okul aile birliği, idari odalar, zümre odaları, laboratuvar ve servis mekanları yer alacak. İhale işlemelerinden sonra okulumuzun temelini atacağız. Bu yeni okullarımız ile bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacağız. Kısa zamanda tamamlanması planlanan okullarımızı inşallah kısa zamanda hizmete açacağız. Çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

