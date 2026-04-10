        Osmanlı'nın baş mimarı Koca Sinan'ın doğduğu ev restore edilecek

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Osmanlı'nın ihtişamını eserlerine yansıtan Mimar Sinan'ın Kayseri'de doğup büyüdüğü ev, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilecek.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığına geçen yıl tahsisi yapılan Ağırnas Mahallesi'ndeki Mimar Sinan'ın evi, müze olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

        Mimar Sinan'ın 21 yaşına kadar yaşadığı ev, aslına uygun restore edilerek yaklaşık 7 bin metrekare alanda misafirlerini ağırlayacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine, Mimar Sinan gibi bir değerin Kayserili olmasının gurur verici olduğunu söyledi.

        Koca Sinan'ın dünyaca bilinen bir mimar olduğunu hatırlatan Dursun, "Mimar Sinan'ın burada doğup büyüdüğü evi var. Bu ev yıllarca çok sayıda misafiri ağırladı. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru buranın, Büyükşehir Belediyemizce Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devri gerçekleştirildi. Evin önce restorasyon, devamında da teşhir tanzim projelerinin gerçekleştirilmesi planlandı. Şu anda projeler hazırlanıyor. Bakanlığımızca ihalesi yapıldı ve projeciye bu işler verildi." dedi.

        Dursun, gerekli çalışmaların ardından restorasyon sürecine geçileceğini belirtti.

        - "6-7 bin metrekare arasında bir alandan bahsediyoruz"

        Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Dursun, "Mimar Sinan'ın evine gittiğiniz zaman gezilen bölüm, aslında oranın tamamı değil. Daha geniş alan var. O alanlar da bunun içine dahil edilecek. Aşağıda çok sayıda kaya oyma mekan var. Yukarıda da taş ev ve kemerli yapılar mevcut. Bizim hesapladığımız, üstteki ve alttakilerle beraber 6-7 bin metrekare arasında bir alandan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir alan. Bunların hepsi ele alınacak. Bunların her birinin bir bütün olarak ele alınıp restorasyonu gerçekleştirecek, sonrasında Mimar Sinan'ın hayatının çeşitli dönemlerini yansıtacak bir düzenleme yapılacak. Daha çok doku korunacak, evin niteliği ortaya çıkarılacak. Mimar Sinan'ın hayatıyla ve eserleriyle ilgili çeşitli bilgiler de orada yer alacak." diye konuştu.

        - "Mimar Sinan'ı anlatacağız"

        Dursun, Mimar Sinan gibi bir değerin unutulmaması gerektiğini ve her zaman anılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Restorasyon sonrası evde Mimar Sinan'ın hayatını da yansıtacaklarını anlatan Dursun, şunları kaydetti:

        "Mimar Sinan'ın evinde restorasyon çalışmaları yapıldığında biz Mimar Sinan'ı daha iyi anlatacağız. Mimar Sinan'ın hayatını yansıtmamız lazım. Mimarlığa gidiş sürecinde, baş mimar olacağı süreçte çeşitli evreler var. Bunların başında Karabağ seferinde Prut Nehri üzerine yaptığı köprü, Van Gölü üzerinde yaptığı kadırgalar gibi hayatının birçok evresinde çok önemli anlar var. Bunların her birini ele alacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

