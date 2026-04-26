Rusya ve Türkmenistan'dan iş insanları Erciyes'i ziyaret etti
Rusya ve Türkmenistan'dan iş insanları, Kayseri'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.
Rusya ve Türkmenistan'dan iş insanları, Kayseri'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Türkmenistan'dan iş insanları, ziyaret ettikleri Erciyes’in turizm potansiyelini yerinde inceleyerek bölgedeki yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından yapılan sunumda, Erciyes’in uluslararası turizmdeki yeri, artan ziyaretçi sayısı ve yatırım potansiyeli anlatıldı.
Ziyaretin, Rusya ve Türkmenistan ile turizm ve yatırım alanlarında yeni işbirliklerinin önünü açması bekleniyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.