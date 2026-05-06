Talas'ta 5 gün sürecek Çiçek Şenliği başladı

Talas Belediyesinin düzenlediği Çiçek Şenliği açılış töreniyle başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Talas Belediyesinin farklı etkinliklere imza atarak gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini verdiğini ifade etti.



Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hem kültürel değerlerin hem de estetiğin önemini anlatarak, Hıdırellez'in Anadolu'daki anlamına vurgu yaptı.



Baharın, umudun ve güzelliklerin başlangıcı olan bereketli bir günde bu etkinliği düzenlemekten mutlu olduklarını belirten Yalçın, "Pazar günü coşkumuzu daha da artıracağız. Çiçek hediyelerimizi çoğaltacağız. Aynı akşam Hatay Medeniyetler Korosu konserinde buluşacağız. Hava şartlarına göre programımızı açık alanda ya da Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından, 5 gün sürecek şenliğin açılışı gerçekleştirildi.





Protokol üyeleri, stantları gezerek çiçekler hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.



