Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Gaziantep ve çevre illerde sağanak etkili oldu

        Gaziantep ve çevre illerde sağanak etkili oldu

        Gaziantep ve çevre illerde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 17:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde sağanak etkili oldu

        Gaziantep ve çevre illerde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Gaziantep’te öğleden sonra sağanak etkili oldu.

        Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

        Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu.

        Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

        Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

        - Kilis

        Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

        Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

        Öte yandan Kilis'in Musabeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte akşama doğru aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

        Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        45 ilde sarı kodlu uyarı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        İran'dan Trump'a: Seçim yapmalı
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Ev yangınında facia! 1 bebek hayatını kaybetti!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Asker eğlencesi kanlı bitti
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "Futbolla şaka olmaz!"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        "İsrail, ABD'nin İran'a saldırı olasılığına hazırlanıyor"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Galatasaray'ın deplasman kabusu!
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü

        Benzer Haberler

        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kilis'te traktör kazası: 1 ölü
        Kilis'te traktör kazası: 1 ölü
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kilis'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan büyükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan 13 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te kaybolan 13 büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
        Kilis'te gönüllü dönüşte duygulandıran an Türk bayrağını öpüp başına koydu
        Kilis'te gönüllü dönüşte duygulandıran an Türk bayrağını öpüp başına koydu