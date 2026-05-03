Gaziantep ve çevre illerde sağanak etkili oldu

Gaziantep ve çevre illerde sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Gaziantep’te öğleden sonra sağanak etkili oldu.



Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.



Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu.



Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) binasının çatısının uçması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Gaziantep Valiliğinden yağışlarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Büyükşehir Belediyemiz tarafından tedbirler alınmakta ve çalışmalar devam etmekle birlikte ilimizde etkili olan yoğun yağış ve fırtına nedeniyle Alleben Deresi üzerinde yer yer su taşkınları meydana gelmiştir. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları açısından yağış etkisini kaybedene ve dere akışı normale dönene kadar hem Alleben Deresi hem de diğer dere yataklarına ve su akışının yoğun olduğu bölgelere yakın olan yerlerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."



Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



- Kilis



Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.



Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.



Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.



Öte yandan Kilis'in Musabeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.



- Şanlıurfa



Şanlıurfa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte akşama doğru aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.



Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.



Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

