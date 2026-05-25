        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri Kilis Valisi Kalaylı, bayram denetimlerini inceledi

        Kilis Valisi Kalaylı, bayram denetimlerini inceledi

        Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Kurban Bayramı denetimlerini inceledi.

        Giriş: 25.05.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Vali Kalaylı ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Küplüce uygulama noktasını ziyaret etti.

        Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Kalaylı, vatandaşların bayramını kutladı.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalaylı, vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Vatandaşların bayramı huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Kalaylı, "761 ekibimizle, 4 bin 535 emniyet ve jandarma personelimizle şehrimizin tamamında tüm tedbirleri aldık. Bayram boyunca da tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

        Vali Kalaylı, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda ve kurallara uyulması konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

