        Gaziantep ve çevre illerde hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor

        Gaziantep ve çevre illerde hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor

        Gaziantep, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram öncesi hareketliliğin sürdüğü pazarda vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlık devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşları dron ile yaptıkları anonslarla dolandırıcılığa karşı uyardı.

        - Kilis

        Kilis'te kurulan canlı hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunuldu.

        Mücahitler Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 20-30 bin liradan alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlıklar ise 140-200 bin liradan satılıyor.

        Canlı hayvan pazarında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da da hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

        Bayramın hemen öncesi hareketliliğin arttığı pazarda kurbanlık telaşı sürüyor.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de pazardaki denetimleri devam ediyor.

        Resmi ve sivil güvenlik ekiplerinin devriye gezdiği pazarda vatandaşlar dolandırıcılara ve sahte paraya karşı uyarılıyor.

        - Malatya

        Malatya'da hayvan pazarında Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık telaşı sürüyor.

        Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar hayvan pazarına sabah saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

        Kurbanlık alımını bayram gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar, pazarda besiciler ile sıkı pazarlıklar yapıyor.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'taki hayvan pazarlarında bayram hareketliliği devam ediyor.

        Kurban almak için gelen vatandaşlar bölgelerde yoğunluk oluşturuyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bayram için ⁠37 büyükbaş, 37 küçükbaş hayvan satış yerinin önceden planlandığını ve kiralama işlemleri için çevrimiçi başvuruları Mayıs ayı başında aldıklarını söyledi.

        Kentin dört bir yanından ve komşu şehirlerden üreticilerin burada satış yaptığını belirten Görgel, "⁠Hijyenik bir ortam oluşturabilmek için temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerimiz aralıksız sürüyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

