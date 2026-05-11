        Kilis'te bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü imzalandı

        Kilis'te bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü imzalandı

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yeşilay Kilis Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

        Giriş: 11.05.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya ile Yeşilay Kilis Şube Başkanı Osman Ertuğrul Sağlam tarafından imzalanan protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin bağımlılıkla mücadele süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

        Yeşilay Kilis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde bireylerin becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal uyumlarının artırılmasına yönelik bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, atölye faaliyetleri ile çeşitli sosyal etkinliklerin yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Zerrin Özhüsrev, denetimli serbestlik uygulamalarında amacın yalnızca takip değil, bireydeki değişimi desteklemek olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        Yapılan işbirliğiyle Kilis'te bağımlılıkla mücadele çalışmalarının daha etkin, planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

