        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyor

        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.

        Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösterirken Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

        Kara yolundaki trafik yoğunluğunun arife gününe kadar sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

