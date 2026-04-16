Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kırıkkale Haberleri Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 17:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında çalışma yürüttü.

        Ekipler, kentte yasa dışı bahis oynatarak buradan elde edilen gelirlerin toplanması, yönlendirilmesi ve kripto para platformları aracılığıyla yurt dışına aktarılması ve banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 400 milyon lira olduğu belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan zanlıların adreslerindeki aramada, ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, 36 fişek, 35 sentetik uyuşturucu hap, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 flash bellek, 2 hafıza kartı, 3 laptop ve 5 kesici alet ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.B, V.B, K.Ö, F.Ö, H.B. ve E.K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

