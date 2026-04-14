        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Kırıkkale'de spor salonu açılışında konuştu:

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Kırıkkale'de spor salonu açılışında konuştu:

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Saran Holding tarafından Kırıkkale'de yaptırılan spor salonunun açılışına katıldı.

        Giriş: 14.04.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Kırıkkale'de spor salonu açılışında konuştu:

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Saran Holding tarafından Kırıkkale'de yaptırılan spor salonunun açılışına katıldı.

        Osman Gazi Fen Lisesi'nde yaptırılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyacak spor salonunun açılış töreni gerçekleştirildi.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Sadettin Saran, öğrencilerle halay çekti.

        Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Saran, yaptığı konuşmada, bugün sadece bir spor salonu değil, bir hayali, imkanı ve başlangıcı açtıklarını söyledi.

        Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan biri olarak, Anadolu çocuklarına doğru fırsatlar verildiğinde kendi değerlerini kendi içinden çıkardığına yürekten inandığını dile getiren Saran, şunları kaydetti:

        "Yeter ki o kapıyı açabilelim, açılmasına vesile olalım çünkü bir çocuğun hayatına dokunan en güçlü anlardan biri spordur. Spor disiplin getirir, düşüp kalkmayı, saygıyı öğretir. En önemlisi de bir gence 'Ben başarabilirim.' demeyi öğretir. Bu spor salonunun kapıları sadece antrenman yapmak isteyenlere değil, hayal kurmak isteyenler için de açıktır. Buradan şampiyonların yetişmesi önemli değil, Türkiye'ye faydalı, başarılı, Atatürkçü çocukların yetişmesi için bu kapılar var. Benim için bu yatırım bir bina değil, Anadolu'ya duyduğum inancın somut halidir. Buradan çıkacak her çocuk, belki bir sporcu, belki de bir lider olacak ama mutlaka daha güçlü ve özgüvenli bir birey olacak. Görevimiz çok net. Gençlerimizin önlerini açmak, onlara inanmak ve yollarını aydınlatmak. Bu salondan yükselen ses sadece top sesi değil, azmin, emeğin ve umudun sesi olsun."

        Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Saran, "Kırıkkaleli çocukların hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkaleli ve Fenerbahçeli olarak üzerime düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in de konuşma yaptığı programda, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Saran'a tablo hediye etti.

        Saran ve beraberindekiler, daha sonra salonun açılışını yaparak öğrencilerle selamlaştı.

        Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Fenerbahçe Kulübünün bazı yöneticileri ile eski futbolcu Tuncay Şanlı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!
        Amazon’dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Emekli olacağım"
        "Emekli olacağım"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!

