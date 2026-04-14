Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Kırıkkale'de spor salonu açılışında konuştu:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Saran Holding tarafından Kırıkkale'de yaptırılan spor salonunun açılışına katıldı.



Osman Gazi Fen Lisesi'nde yaptırılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyacak spor salonunun açılış töreni gerçekleştirildi.





Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkan Sadettin Saran, öğrencilerle halay çekti.



Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Saran, yaptığı konuşmada, bugün sadece bir spor salonu değil, bir hayali, imkanı ve başlangıcı açtıklarını söyledi.



Kırıkkaleli olmaktan gurur duyan biri olarak, Anadolu çocuklarına doğru fırsatlar verildiğinde kendi değerlerini kendi içinden çıkardığına yürekten inandığını dile getiren Saran, şunları kaydetti:



"Yeter ki o kapıyı açabilelim, açılmasına vesile olalım çünkü bir çocuğun hayatına dokunan en güçlü anlardan biri spordur. Spor disiplin getirir, düşüp kalkmayı, saygıyı öğretir. En önemlisi de bir gence 'Ben başarabilirim.' demeyi öğretir. Bu spor salonunun kapıları sadece antrenman yapmak isteyenlere değil, hayal kurmak isteyenler için de açıktır. Buradan şampiyonların yetişmesi önemli değil, Türkiye'ye faydalı, başarılı, Atatürkçü çocukların yetişmesi için bu kapılar var. Benim için bu yatırım bir bina değil, Anadolu'ya duyduğum inancın somut halidir. Buradan çıkacak her çocuk, belki bir sporcu, belki de bir lider olacak ama mutlaka daha güçlü ve özgüvenli bir birey olacak. Görevimiz çok net. Gençlerimizin önlerini açmak, onlara inanmak ve yollarını aydınlatmak. Bu salondan yükselen ses sadece top sesi değil, azmin, emeğin ve umudun sesi olsun."



Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Saran, "Kırıkkaleli çocukların hepsi Fenerbahçeli olacak. Ben bir Kırıkkaleli ve Fenerbahçeli olarak üzerime düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in de konuşma yaptığı programda, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Saran'a tablo hediye etti.



Saran ve beraberindekiler, daha sonra salonun açılışını yaparak öğrencilerle selamlaştı.



Programa, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Fenerbahçe Kulübünün bazı yöneticileri ile eski futbolcu Tuncay Şanlı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.







