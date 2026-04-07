Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı
Kırklareli Belediye Meclisinin nisan ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.
Meclis toplantısı Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediye binasında yapıldı.
Toplantıda, "İlave ve Revizyon İmar Planı" talebi görüşüldü.
Gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Bulut, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, alınan kararların Kırklareli'nin geleceğine ve planlı büyümesine katkı sağlayacağını belirterek tüm meclis üyelerine teşekkür etti.
