Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.
Kayalı köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.
Turan, yaptığı konuşmada, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu.
Düzenlenen programların hepsine katılmaya çalıştığını ifade eden Turan, su kaynaklarının dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.
Muhtar Yaşar Yağcı da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.