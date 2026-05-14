Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Turan, mesajında çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli ziraattır" sözünü hatırlatan Turan, tarım sektörünün ülkenin kalkınmasındaki temel taşı olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin bereketli topraklarının asırlardır kaliteli tarım ürünlerinin yetişmesine imkan sağladığını dile getiren Turan, mesajında şunları kaydetti:



"Tarım, ülkemizin ana kaynaklarındandır. Gıda ihtiyaçlarını karşılaması bakımından tarımın diğer sektörlere oranla gelişme sürecinde birincil olarak desteklenmesi elzemdir. Çünkü tarımsal bağımsızlığın sağlanamaması diğer sektörlerin de gelişimini yavaşlatacak, ham madde imkanlarının azalmasına yol açacaktır.





Ülkemizde son yıllarda tarım alanında çok başarılı çalışmalar yürütülmüş ve tarım sektörümüz önemli bir büyüme göstermiştir. Bereketli ve cömert topraklarımıza alın terini akıtan çiftçilerimizin ekonominin büyümesinde ve gelişmesinde katkısı büyüktür."



Turan, tarıma, hayvancılığa ve çiftçiye yönelik yatırımları destekleyici çalışmaların artarak devam edeceğini belirtti.







