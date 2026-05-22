Oğlunun sağlığı için başladığı arıcılık yaşam biçimi oldu

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Vize ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Arzu Tülin Efe, oğlunun alerjik rahatsızlığı nedeniyle doğal bal ve polen bulmakta zorlanınca başladığı arıcılıkta 15 yıldır üretim yapıyor.



2011 yılında bir arkadaşının önerisiyle iki kovan alarak arıcılığa adım atan Efe, kısa sürede arıya karşı olan korkusunu yendi.



Istranca Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanda oluşturduğu arılığında gününün büyük bölümünü arılarıyla geçiren Efe, kovan sayısını son yıllarda 120'ye çıkardı.



"Evlatlarım" diye seslendiği arılarının bakımlarını yapan Efe, meşe balı üretiyor ve yoğun talebe yetişmekte güçlük çekiyor.



- "Onlar da benim çocuklarım gibi"



Efe, AA muhabirine, arıcılığın kendisi için meslekten öte yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.



Oğlunun hastalığının bu süreci başlattığına dikkati çeken Efe, arıcılığın çok zevkli bir uğraş olduğunu ifade etti.



Arılarını evladı gibi sevdiğini anlatan Efe, şöyle konuştu:



"Oğlumun küçükken alerjik astımı vardı. Bunun için birçok yol denedik. En son biri bize bal ve polen yedirmemizi söyledi. Ama o dönemde bal bulsak polen bulamadık, polen bulsak bal bulamadık. En sonunda bir arkadaşımız vesile oldu, 'Ben biliyorum, bakmak isterseniz size öğreteyim' dedi. İki kovanla başladık. Oğlumun hastalığı vesilesiyle başladık, hastalığı geçirdik ama arıcılık bizde kalıcı oldu."



Efe, arılarıyla zaman geçirmeyi çok sevdiğini dile getirdi.



Arılarından her gün yeni bir şey öğrendiğini vurgulayan Efe, "Benim için çok zevkli. Arılarla uğraşmayı da çok seviyorum. Kendi üretmemiz, kendi ürettiğimiz şeyi yememiz güzel. Alerjim var ama korkumu yendim. Burada günlerimiz gayet güzel geçiyor." dedi.

