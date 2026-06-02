Kırklareli'nde Çevre Haftası kutlamaları başladı

Kırklareli'nde Çevre Haftası dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.



Özgürlük ve Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ve öğrenciler katıldı.



Tören, Özdemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.



Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.



Özdemir, konuşmasında, bu yıl Çevre Haftası'nın "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlandığını belirtti.



Dünyanın havası, suyu, toprağı, ormanları ve tüm canlılarıyla birer miras olduğunu ifade eden Özdemir, temiz bir dünyanın çocukların ve gelecek nesillerin hakkı olduğunu söyledi.



İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların hızla tükenmesi ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi küresel sorunların çevreyi korumanın tercih değil zorunluluk haline dönüştürdüğünü aktaran Özdemir, şöyle devam etti:



"Bu nedenle çevre bilincini güçlendirmek, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak ve doğal kaynaklarımızı koruma hepimizin ortak görevidir. Çevreyi korumak büyük projelerle olduğu kadar günlük yaşamda da attığımız küçük adımlarla da mümkündür. Enerjiyi verimli kullanmak, su tasarrufu yapmak, atıkları kaynağından ayrıştırmak, geri dönüşümü desteklemek ve doğaya karşı duyarlı davranmak çevreye bırakabileceğimiz en değerli katkıdır."



Konuşmanın ardından çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yürüyüş yapıldı.







