Kırşehir'de 30 kilo anason ve kaçak alkol yapım malzemeleri ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 30 kilo anason, 10 litre sahte içki ve kaçak alkol yapım malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üreten ve piyasaya sürenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, 2 adreste yaptıkları aramada alkol yapımında kullanılan 30 kilo anason, 10 litre sahte içki, 3 derece ölçer, damıtma sisteminde kullanılan huni, 2 düdüklü tencere ve 2 büyük bidon ele geçirdi.



Olayla ilgili B.Ç hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

