        Kırşehir'de 30 kilo anason ve kaçak alkol yapım malzemeleri ele geçirildi

        Kırşehir'de 30 kilo anason ve kaçak alkol yapım malzemeleri ele geçirildi

        Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 30 kilo anason, 10 litre sahte içki ve kaçak alkol yapım malzemeleri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 15.04.2026 - 10:44 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üreten ve piyasaya sürenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, 2 adreste yaptıkları aramada alkol yapımında kullanılan 30 kilo anason, 10 litre sahte içki, 3 derece ölçer, damıtma sisteminde kullanılan huni, 2 düdüklü tencere ve 2 büyük bidon ele geçirdi.

        Olayla ilgili B.Ç hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

