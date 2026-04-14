Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi
Kırşehir'de 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Uygulama kapsamında durdurulan 2 otomobilde ve 3 şüphelinin üstlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 20 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili E.C, S.K ve Y.Y hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
