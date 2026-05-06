Kırşehir'de 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 32 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye faaliyeti yürüttü. Çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 32 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldı. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu hesaplara erişim engellendi. Sosyal medya hesaplarına ilişkin şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.