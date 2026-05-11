Kırşehir'de 7 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 7 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramada, 7 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi. Olaya ilişkin F.P. hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.