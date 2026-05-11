Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği düzenlendi

        Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Bitki Islahçıları Günü etkinliği ve panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Kırşehir'de Bitki Islahçıları Günü etkinliği düzenlendi

        Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Bitki Islahçıları Günü etkinliği ve panel gerçekleştirildi.

        Üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bitki Islahçıları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, gıda varlığının insanlık ve ülke için varlığı ile bitki ıslah çalışmalarının geleceğin üretim faaliyetindeki katkılarının önemini anlattı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş de bitki ıslahçılarının sadece ürün geliştirmeyip, aynı zamanda geleceği de koruduklarını, güçlü tohumun güçlü gelecek sağlaması nedeniyle bitki ıslahçılarına büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Çınar ise gıda güvenliğinden iklim krizlerine kadar birçok konuda hatırlatmalarda bulunarak, gıda üretiminin gerisinde bitki ıslahçılarının bulunduğunu, büyük emek verdiklerini hatırlattı.


        "Cumhuriyetten Günümüze Bitki Islahı" video gösteriminin ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından konser verildi.

        Ardından, "Tarımda Bağımsızlık İçin Bitki Islahının Stratejik Rolü" paneline geçildi.

        Panelin moderatörlüğünü Ziraat Fakültesi Dekanı Çınar yaparken, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül "Tarımda Bağımsızlığın Stratejik Önemi ve Yeterlilik", 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Balkaya "Bahçe Bitkileri Islahı, Yeterlilik ve Stratejik Durum" ve KAEÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ise "Tarla Bitkileri Islahı, Yeterlilik Stratejik Durum" sunumlarını gerçekleştirdi.






        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Rehin alınan taksiciden cesur müdahale!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 7 yıl önce kuruyan şelale yeniden canlandı
        Kırşehir'de 7 yıl önce kuruyan şelale yeniden canlandı
        Kırşehir'deki Kanlıgöl Şelalesi 7 yıl sonra yeniden çağladı
        Kırşehir'deki Kanlıgöl Şelalesi 7 yıl sonra yeniden çağladı
        Kırşehir'de iş yerinde kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de iş yerinde kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de 7 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de 7 kızıl geyik boynuzu ele geçirildi
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Kırşehir'de firari hükümlü yakalandı
        Tapu mağduru vatandaşlar 19 yıldır çözüm bekliyor
        Tapu mağduru vatandaşlar 19 yıldır çözüm bekliyor