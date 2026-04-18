Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kırşehir Haberleri Kırşehir'de Filistinli esirlere destek yürüyüşü yapıldı

        Kırşehir'de düzenlenen yürüyüşte, İsrail'de kabul edilen idam yasası protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 21:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Kudüs Platformu tarafından sivil toplum örgütlerinin desteğiyle düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Eski Sanayi Camisi önünde bir araya geldi.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, ellerindeki dövizlerle Terme Caddesi'nde Filistin'e destek sloganları atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Yusuf Atasoy, İsrail hükümetinin, tutuklu Gazze ve Filistin halkına yönelik idam uygulamalarını yasalaştıran bir kanunu yürürlüğe koyduğunu belirti.

        Bu durumun, yalnızca bir hukuk meselesi değil, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu dile getiren Atasoy, "Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülke, başka bir ülkenin vatandaşları için idam yasası çıkaramaz. Bu, hukukun değil, gücün zorbalığa dönüşmesidir, hukuksuzluğun açık ilanıdır. Bu tablo karşısında susmak, yalnızca bugünü değil, yarının huzurunu da tehlikeye atmaktır. Bugün Gazze'de insanlar sadece bombalarla değil, hukuksuz kararlarla, keyfi uygulamalarla ve insanlık dışı yaptırımlarla da kuşatılmaktadır." dedi.

        Atasoy, idam yasasının, adalet değil, intikam yasası olduğunu belirterek, "Hukuk değil, gücün zulme dönüşmesidir. Biz buradan açıkça ifade ediyoruz, hiçbir güç bir halkın yaşam hakkını keyfi kararlarla elinden alamaz. Hiçbir yönetim, işgal altında tuttuğu insanları 'yargılama' adı altında cezalandıramaz. Bugün burada olmak sadece bir tepki değil, bir vicdan, iman duruşudur." ifadesini kullandı.

        Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okunmasıyla sona eren programa, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

