Kırşehir'de 12 bin dolu makaron ele geçirildi
Kırşehir'de 12 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Giriş: 18.04.2026 - 14:50
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde bir işletmede yapılan aramada, 12 bin doldurulmuş makaron ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İşletme sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri