        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 15:22 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezi ve Mucur ilçesinde örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 7 yabancı uyruklu şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 12 bin dolu makaron ele geçirildi
        Kırşehir'de 12 bin dolu makaron ele geçirildi
        Alman öğrenciler ahilik kültürünü Kırşehir'de tanıdı Kırşehir'de kültürel e...
        Alman öğrenciler ahilik kültürünü Kırşehir'de tanıdı Kırşehir'de kültürel e...
        Şehit aileleri, şehitler haftasında bir araya geldi Dernek Başkanı Mutlu Kı...
        Şehit aileleri, şehitler haftasında bir araya geldi Dernek Başkanı Mutlu Kı...
        Çiçekdağı'nda kaçak sigara operasyonu
        Çiçekdağı'nda kaçak sigara operasyonu
        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince mevlit programı düzenledi
        Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince mevlit programı düzenledi
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 1605 paket sigara ele geçirildi
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 1605 paket sigara ele geçirildi