Kırşehir'de ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi

Kırşehir'de ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 tabanca ile 1 bıçak ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.



Başka bir suçtan tutuklanan bir zanlıya ait dijital materyallerde yapılan incelemede, N.K.A, M.G. ve E.H.T'nin meskun mahalde çevreye ateş ettikleri tespit edildi.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız 2 av tüfeği ve 1 tabanca ile 1 bıçak ele geçirildi.



Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

