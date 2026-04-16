Kırşehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde tüfekle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçeye bağlı Hacıhasanlı köyünde merada bulunan A.Y.A. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen A.E.B ve H.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E.B, yanında getirdiği tüfekle A.Y.A'ya ateş etti.
Kavgaya karışanlarca Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.A, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından A.E.B. ile H.E. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
