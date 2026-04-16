Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kırşehir'de bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kırşehir'de bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kırşehir'de, kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirilen ve kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan "tehdit" içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir'de bazı eğitim kurumlarını hedef alan paylaşımlarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kırşehir'de, kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirilen ve kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan "tehdit" içerikli sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya mecralarında paylaşılan, kamu düzenini bozucu nitelik taşıdığı değerlendirilen ve kentteki bazı eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli paylaşımlarla ilgili başlatılan tahkikatın titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

        Söz konusu paylaşımlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin güvenlik birimlerince tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, 3 şüphelinin "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçu kapsamında gözaltına alındığı kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Süreç, ilgili adli ve idari makamlarla eş güdüm içerisinde, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ve büyük hassasiyetle takip edilmektedir. Öğrencilerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan beklentimiz, sağduyulu davranmaları, resmi makamlarca yapılmayan açıklama ve paylaşımlara itibar etmemeleri, teyide muhtaç içerikleri yaygınlaştırmaktan kaçınmaları ve toplumsal huzuru zedeleyebilecek söylem ve tutumlardan uzak durmalarıdır. Kamu düzeninin korunması, toplumda endişe ve paniğe yol açabilecek girişimlerin önlenmesi ve gerekli hukuki sürecin işletilmesi hususunda devletimizin tüm kurumları görevlerinin başındadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Osimhen'den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Shakespeare'in kayıp evi tesadüfen bulundu!
        Dünyada ilk yüze girdi
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        Konutta reel düşüş sürüyor
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
