Kırşehir'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kırşehir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.



Kırşehir-Kayseri kara yolu Mucur ilçesi yakınlarında sürücü ve plaka bilgileri öğrenilemeyen otomobille kamyonet çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle kamyonet otomobilin üzerine devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlarda bulunan O.O, A.Ç, A.K, M.K. ve İ.M. yaralandı.



Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.O.'nun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

