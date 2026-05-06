        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Batı Karadeniz üniversitelerinin araştırmacı öğrencileri, Kocaeli'deki bilim kongresinde buluştu

        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği paydaşlığında düzenlenen Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi (KOÜBAK26) başladı.

        Giriş: 06.05.2026 - 13:01 Güncelleme:
        Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği paydaşlığında düzenlenen Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi (KOÜBAK26) başladı.

        KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, kongrenin öğrencilerin araştırmacı kimliklerini ortaya koyabilecekleri güçlü bir zemin oluştururken, farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bir araya gelerek yeni fikirler üretmesine, ortak bakış açıları geliştirmesine ve geleceğe dair vizyonlarını zenginleştirmelerine de imkan sağlayacağını söyledi.

        Bu büyük etkinliğin bahar şenliği coşkusunu da içinde barındırdığını belirten Cantürk, 2 gün boyunca etkinliklerde öğrencilerin ve araştırmacıların 700'e yakın bildiri ve poster çalışmasını sunacağını, en başarılı çalışmaların ödüllendirileceği akademik rekabet ortamı oluşacağını anlattı.

        Cantürk, konserler, sanatsal gösteriler, sergiler ve çeşitli yarışmalarla zenginleştirilmiş programı sayesinde kampüsün adeta bilim ve kültür festivaline ev sahipliği yapacağını dile getirerek, "Öğrencilerimizin bilimsel araştırma süreçlerine erken aşamalarda dahil olmalarını son derece kıymetli buluyoruz. TÜBİTAK 2209-A ve B projeleri kapsamında elde edilen başarılar, gençlerimizin araştırma potansiyelinin ne denli güçlü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır." diye konuştu.

        Üniversite olarak 2023'te TÜBİTAK 2209 kapsamında 30 projelerinin bulunduğunu aktaran Cantürk, "Dekanlarımızla, meslek yüksekokulu müdürlerimizle bir araya geldik. 'Biz bu sayıyı artırabilir miyiz?' diye stratejik planlama yaptık. 2024'te 140 projeye, 2025'te 540 projeye ulaştık. Geçen yıl 540 projeyle Türkiye'nin en fazla proje alan üniversitesi olduk. Bu yıl da 1280 proje başvurusuyla yine birinci olma hedefini sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Asıl olan araştıran üniversite olmaktır"

        Prof. Dr. Cantürk, kongre aracılığıyla proje destekli çalışmaların yanı sıra özgün fikirlerin de bilimsel platformda yer bulmasının ayrı gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Burada poster olarak, sözlü olarak sunulacak bildirilerin makale haline getirilmesini de takip edeceğiz. Projelerin ne kadarının yayın olduğunu önümüzdeki 2 yıl içerisinde istatistiksel veri olarak kamuoyuyla paylaşacağız. Kocaeli Üniversitesi olarak, araştırma üniversitesi olmak istiyoruz ama asıl olan araştıran üniversite olmaktır. Araştıran üniversite olurken de akademisyenlerin asli görevlerinden biri araştırma yapmaktır ama öğrencisiyle, idari personeliyle araştırma yapılabiliyor olması ve bunların yarattığı ekosistemin akademisyenleri daha da motive etmesi araştırma üniversitesi olmaktan daha önemlidir."

        Açılış konuşmasının ardından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık moderatörlüğünde "Geleceğin Bilim İnsanlarının Yetiştirilmesi: Üniversiteler, Öğrenci Araştırmaları ve Yenilikçilik" paneli gerçekleştirildi.

        Panelde, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer konuşma yaptı.

        Açılış törenine, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        TÜBİTAK tarafından desteklenen öğrenci projeleri ile bilimsel nitelik taşıyan öğrenci araştırmalarının sonuçlarının akademik ortamda paylaşılacağı etkinlik yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Ucuz kurtuldum"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
