Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da 472 kişi kurbanlık keserken yaralandı

        Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da 472 kişi kurbanlık keserken yaralandı

        Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık keserken yaralanan 472 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 19:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da 472 kişi kurbanlık keserken yaralandı

        Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurbanlık keserken yaralanan 472 kişi kentteki hastanelere başvurdu.

        Kocaeli'de bayram namazının ardından kesim için belirlenen alanlara giden vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

        Ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran 379 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Bolu

        Bolu'da, kurbanlıklarını keserken yaralanan 62 kişi tedavi edildi.

        Kentte bazı vatandaşlar, kurban kesimi ve parçalama esnasında bıçak ve satır gibi kesici aletlerle veya hayvanların darbeleriyle yaralandı.

        Ambulanslarla veya kendi imkanlarıyla hastanelere başvuran 62 kişi tedavi edildi.

        - Karabük

        Karabük'te kurban kesimi sırasında yaralanan 9 "acemi kasap", hastanelik oldu.

        Kurbanlık kesmek isterken yaralanan 9 kişi, kendi imkanlarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralananlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Bartın

        Bartın'da kurban keserken kendini yaralayan 22 kişi hastanelik oldu.

        Kendi imkanlarıyla giden ya da ambulanslarla götürülen vatandaşlar, hastanelerde yoğunluğa neden oldu.

        Yaralanan 22 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        CHP'de iki lüks minibüs satışa çıkarıldı
        Borç tartışması ölümle bitti
        Borç tartışması ölümle bitti
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        İran ile ABD arasında mutabakat muamması
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        Kanseri çalıştığı hastanede yendi! "Elime kitle geldi"
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        İddia: İsrail Trump baskısı nedeniyle Beyrut'u hedef alamadı
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Aziz Yıldırım'dan Muriqi bombası!
        Ünlülerden bayram mesajları
        Ünlülerden bayram mesajları
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Antalya-Alanya Otoyolunda çalışmalar hızlandı
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Beşiktaş Luis'te beklemeye geçti!
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Dünyanın en büyük hava kuvvetleri
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Aile saadeti
        Aile saadeti
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız beden çıktı
        Kocaeli'de kötü kokuların geldiği evden cansız beden çıktı
        'Acemi kasaplar' hastanelik oldu: Amcamdan şikayetçi olacağım (2)
        'Acemi kasaplar' hastanelik oldu: Amcamdan şikayetçi olacağım (2)
        Kocaeli'nin incisi Kandıra'da görsel şölen Kocaeli'nin turizm destinasyonu...
        Kocaeli'nin incisi Kandıra'da görsel şölen Kocaeli'nin turizm destinasyonu...
        'Acemi kasaplar' hastanelik oldu: Amcamdan şikayetçi olacağım
        'Acemi kasaplar' hastanelik oldu: Amcamdan şikayetçi olacağım
        Acilde güldüren anlar: "Amcamdan şikayetçi olup, tazminat davası açacağım"...
        Acilde güldüren anlar: "Amcamdan şikayetçi olup, tazminat davası açacağım"...
        Gebze bölgesindeki kavşaklar yenilenecek
        Gebze bölgesindeki kavşaklar yenilenecek