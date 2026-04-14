Kocaeli'de 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
