Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu suyla buluşturuldu

        Kocaeli'de 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu suyla buluşturuldu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 13:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu suyla buluşturuldu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Kirazdere'ye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

        Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Abant Alabalık Üretim İstasyonu işbirliğinde yürütülen "Orman İçi Sularda Balıklandırma" projesi kapsamında balık salımı yapıldı.

        Projeyle bölgenin doğal türlerinden biri olan kırmızı benekli alabalığın popülasyonunun güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Yuvacık Yakacık Mahallesi'ndeki piknik alanında düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projeyle ekosistemin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi.

        Büyükakın, balıklandırma çalışması kapsamında daha önce 16 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu nehirlere bıraktıklarını dile getirerek, "Bugün de dereye 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakacağız. Bu şimdiye kadar yaptığımız salımın 3 katından fazlası. Doğadan aldığımızı doğaya geri bırakacağız. Balıkları tutmuyoruz, denize, nehirlere salıyoruz. Kocaeli'de güzel işler yapılıyor. Hem denize hem de akarsularımıza balıklar bırakıyoruz. Böylelikle yarınlar inşallah daha güzel olacak, sizler de daha güzel bir çevrede, Kocaeli'de ve Türkiye'de yaşayacaksınız." ifadelerini kullandı.

        - "Kocaeli'de son dönemde 1 milyon 850 bin sazan yavrusunu su kaynaklarımıza bıraktık"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem de Büyükşehir Belediyesi ile gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimle ilgili birçok proje hayata geçirdiklerini belirterek, balıkçılık çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti.

        Kırmızı benekli alabalığın Türkiye'nin önemli doğal türlerinden biri olduğuna işaret eden Özerdem, "Bu tür, temiz suyun olduğunu gösteren, temiz suyun varlığını ispat eden en önemli balık türlerinden biridir. Bu çalışmalarla hem bölgedeki bu türün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak hem de bu türün popülasyonunun artırılmasını hedefliyoruz. Bakanlığımızın balıklandırma çalışmalarıyla Kocaeli'de son dönemde yaklaşık 1 milyon 850 bin sazan yavrusunu su kaynaklarımıza bıraktık. Bugün de 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu suyla buluşturacağız." diye konuştu.

        Kaymakam Soner Şenel ile Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de konuşma yaptığı programda, protokol üyeleri ile gençler, 50 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu Kirazdere'ye bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

        Benzer Haberler

        Çayırova'da yabani ot temizlik çalışmaları sürüyor
        Çayırova'da yabani ot temizlik çalışmaları sürüyor
        Darıcalı karateciler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
        Darıcalı karateciler Balkan Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
        Kağıtspor'dan madalya yağmuru
        Kağıtspor'dan madalya yağmuru
        Hiranur Yıldırım'dan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya
        Hiranur Yıldırım'dan Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya
        Kartepe'de bayram sonrası temizlik mesaisi
        Kartepe'de bayram sonrası temizlik mesaisi
        Darıca Belediyesinin araç filosuna 5 yeni hizmet aracı eklendi
        Darıca Belediyesinin araç filosuna 5 yeni hizmet aracı eklendi