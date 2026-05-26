Kocaeli'de alg patlamasıyla denizin bir kısmı turuncuya döndü

Kocaeli'de alg patlaması sonucu deniz yüzeyinin bir kısmı turuncuya boyandı. Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İskele mevkisinde denizin bazı kesimlerinde yer yer renk değişimlerinin oluşmasıyla deniz kıyısı turuncuya döndü. Yetkililer, sabah saatlerinden itibaren oluşan renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığını belirtti.

