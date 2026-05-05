Kocaeli'de aranan 49 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Denizli'de yakalandı

Kocaeli'de hakkında 49 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Denizli'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Hakkında 49 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (55) düzenlenen operasyonla Denizli'de yakalanırken, üzerinde sahte kimlik ele geçirildi. Hükümlü H.K'nin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

