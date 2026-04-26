        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Beyin cerrahı kardeşler 15 yıldır aynı hastanede omuz omuza görev yapıyor

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da aynı hastanede görev yapan beyin cerrahı kardeşler, riskli ameliyatlara birlikte girerek hastaların tedavi süreçlerine katkı sağlıyor.

        Giriş: 26.04.2026 - 12:18 Güncelleme:
        Konya Numune Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli doktor kardeşler Alpaslan (52) ve Oğuzhan Eylen (48), hayatlarının büyük bölümünde birlikte oldu.

        Meslek hayatına ağabeyinin izinden giderek başlayan Oğuzhan Eylen, mecburi hizmet döneminde kısa süreliğine ağabeyinden ayrılsa da kardeşiyle 2011'de Konya Numune Hastanesi'nde yeniden bir araya geldi.

        Hastanede yüzlerce ameliyat gerçekleştiren kardeşler, bazı kritik operasyonlara birlikte giriyor.

        - "Kardeşimle birlikte çalışmamız benim için büyük bir şans"

        Doktor Alpaslan Eylen, AA muhabirine, üniversite yıllarında beyin cerrahı olmayı hedeflediğini söyledi.

        Çalıştığı uzmanları örnek alarak bu branşı tercih ettiğini anlatan Eylen, şöyle konuştu:

        "Uzmanlık eğitimimi Ankara'da tamamladım. Ardından zorunlu hizmetimi Şanlıurfa Siverek ilçesinde yaptım. Kardeşimle birlikte çalışmamız benim için büyük bir şans. Tıp fakültesinden Ankara'daki uzmanlık eğitimimize, hatta askerlik dönemine kadar hep beraberdik. Tek ayrılığımız, zorunlu hizmet için Siverek'e gitmem oldu. Oğuzhan'ın burada olması dolayısıyla Konya'ya gelmeyi çok istedim, nasip oldu."

        Eylen, 15 yıldır aynı hastanede çalıştığı kardeşiyle hayatın her alanında birbirlerine destek olduklarını belirterek, "Birçok kritik vakaya beraber giriyoruz. Özellikle zorlu ameliyatlar için ortak gün belirleyerek, operasyonları birlikte yürütüyoruz. Hastalarımızdan da bu yönde talepler geliyor, bize güveniyorlar." diye konuştu.

        - "Ağabeyimin burada olması bana güç ve huzur veriyor"

        Oğuzhan Eylen ise ağabeyiyle aynı hastanede görev yapmanın kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

        Birçok ameliyata beraber girdiklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Eylen, şunları kaydetti:

        "Beraber olmak bize güç veriyor. Günlük hayatımızda da çoğu zamanı birlikte geçiriyoruz. Öğle aralarında, akşam birlikte oturuyoruz. Bir araya geldiğimizde hastaların durumunu da konuşuyoruz. Beyin cerrahisi zor ve meşakkatli bir alan. Ağabeyimin burada olması bana güç ve huzur veriyor. Annem ve babam, bizimle ilgili olumlu yorumlar duyduğunda büyük gurur yaşıyor. Onlara layık bir evlat olmaya çalıştık. Yaşadığımız gurur dünyada az sayıda insana nasip olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

