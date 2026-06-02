Konya İl Jandarma Komutanı Özkul, Seydişehir ilçesini ziyaret etti

Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini ziyaret etti.



Tümgeneral Özkul'un ziyaretinde Albay Kahraman Gürbüz, Seydişehir İlçe Jandarma Komutanı Ökkeş Keser ve Seydişehir Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yakup Söğüt hazır bulundu.



Başkan Söğüt'ten, Seydişehir'de bulunan şehit aileleri ve gaziler ile ilgili bilgi alan Tümgeneral Özkul, vatan savunması için canları feda eden şehitlerin ailelerinin ve uzuvlarını kaybeden gazilerin her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

